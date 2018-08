Nu skal brandhunde undersøge Blokhus-brand

BLOKHUS: Tidligere på måneden fik en stor brand i Blokhus 50 brandmænd i arbejdstøjet og resulterede i et nedbrændt sommerhus og flere sommerhuse blev beskadiget af varmestråling fra branden.

Brandårsagen er stadig ukendt, men nu vil Nordjyllands Politi have en brandhund til området for at undersøge, hvorvidt branden var påsat.

- Vi er i dialog med kriminalteknisk afdeling for at se, om vi kan få en brandhund ud. Det er helt normalt i sådan nogle sager, hvor vi umiddelbart ikke kan finde en brandårsag, siger politikommissær Kenneth Ginnerup fra Nordjyllands Politi.

Han regner med, at brandhunden kan være med til at udelukke, den mulighed, at branden var påsat. Han understreger nemlig, at de ikke regner med, at der er tale om en påsat brand.

- Der er på nuværende tidspunkt intet, der tyder på, at der ligger en kriminel handling bag branden, siger han.

Kan lugte brandbare væsker

En brandhund er trænet til at reagere på brandbare væsker, ligesom en narkohund reagerer på stoffer. Hvis der skulle være brandbare væsker, hvor ilden er opstået, vil hunden give udslag.

- Det vil for eksempel ikke være naturligt, hvis vi finder ud af, at der er hældt benzin ud i området, hvor branden startede, siger Kenneth Ginnerup.

- Nogle brande finder man desværre aldrig en årsag til, men det er klart, at vi rigtig gerne vil have opklaret den her, siger han.

Politiet formoder, at branden startede i et naturområde ved Stumpen i Blokhus, sydvest for det sommerhus, der brændte ned, og at vinden bar gløderne videre over i sommerhusområdet.