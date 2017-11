Nu skal Danmarks cyberforsvar oprustes

DANMARK: I det næste forsvarsforlig vil regeringen øge udgifterne til cybersikkerhed med 900 millioner kroner. Det viser et svar til Folketinget fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

I regeringens udspil til forliget kan man læse, at det skal gælde seks år. Dermed bliver der gennemsnitligt 150 millioner kroner mere hvert år.

Forsvarsministeren er blevet spurgt af SF’s Holger K. Nielsen. I svaret skriver forsvarsministeren:

- I regeringens udspil til forsvarsforlig indgår en række af initiativer, der styrker evnen til at beskytte det danske samfund mod cybertrusler og påvirkningsoperationer.

- I regeringsudspillet afsættes der i forligsperioden knap 900 mio. kr. til investeringer og drift af initiativerne.

Forsvarsministeriet bekræfter, at de 900 millioner kroner er en yderligere tilføjelse til det beløb, som Forsvaret bruger på cybersikkerhed i 2017.

Det er ikke givet, at pengene fordeles ligeligt på hvert år. I det seneste forsvarsforlig steg finansieringen af Computer Network Operations (CNO) fra 75 millioner kroner i 2013 til 150 millioner kroner i 2017.

Det seneste forsvarsforlig udløber med 2017. Derfor skal der i efteråret aftales et nyt forsvarsforlig på Christiansborg.

Regeringen forventer at have et forlig på plads i næste uge, har forsvarsministeren tidligere oplyst.

Den del af forsvarsforliget, der kræver lovgivning på cyberområdet, er holdt ude af forsvarsforlig. Her venter ministeren at komme med et udspil til foråret.

I alt har regeringen i sit udspil lagt op til at øge forsvarsbudgettet med 12,8 milliarder over de seks år.

SF’s forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, mener ikke, at løftet til cybersikkerhed udgør en stor nok andel af det samlede løft.

- Jeg er ikke i tvivl om, at cyber-området bliver langt vigtigere. Jeg tror, at det bliver fremtidens krigsførelse. Derfor bliver man nødt til at opprioritere det ganske meget, siger han.

- I stedet satser man stadig helt traditionelt på militærteknologi som missiler, mandskabsvogne, kampvogne og så videre. Det tror jeg, er en fejl. Det er ikke det, der bliver brug for fremover.

