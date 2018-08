Nu skal idrætten have sit eget folkemøde i Aalborg

AALBORG: Der arbejdes med planer om, at idrætten skal have sit eget folkemøde og festival i Aalborg fra 2019.

Forslaget om den tilbagevendende event, der er døbt idrætsmødet, er med til årets budgetforhandlinger.

- Jeg synes, at det er rigtig visionært og en spændende ide. Det handler om, at vi vil bygge ovenpå succesen fra DGI Landsstævnet, hvor vi formåede at få hele byen i bevægelse og skabe liv og aktivitet i store dele af Aalborg, siger sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V).

Idrætsmødet skal både rumme bredden og eliten.

- Vi kunne godt tænke os at ride videre på den bølge fra Landsstævnet, så vi sikrer, at Aalborg er en by, hvor man ved, at der sker endnu mere hvert eneste år, og hvor vi også får tænkt aktivitet og bevægelse ind, siger Mads Duedahl.

Paraply -festival

Under festivalen er det planen, at der skal være mulighed for at deltage i mange konkurrencer inden for forskellige idrætsgrene, og det er tanken, at Idrætsmødet skal være paraply-festival, der samler forskellige idrætsarrangementer og mesterskaber samt debatter.

- Det handler ikke kun om bevægelse. Konceptet handler også om, at vi rigtig gerne vil understøtte et projekt, der minder om de møder, som man kender i forvejen som Kulturmødet, Naturmødet og Folkemødet. Men her er der tale om et folkeligt møde, der handler om idrætten, hvor vi sætter idrætten på dagsordenen, siger Mads Duedahl.

Idrætten får altså sit eget folkemøde.

Fremtidens idrætsbillede

- Hvordan skal fremtiden idrætsbillede se ud, og hvad er det for nogle udfordringer, som vi står overfor. Hvad er det, at vi skal investere i, for hele ideen om at kunne få flere danskere til at blive aktive indenfor idrættens verden, kræver, at man tørt stille de store spørgsmål på dagsordnen, og det vil vi rigtig gerne gøre med det her projekt.

Målet er at samlet 1500 til 2000 deltagere til eventen.

- Det bliver en idrætsfestival, hvor der både er fokus på at røre sig, men hvor der også er fokus på at diskutere idræt, for Aalborg er jo en idrætsby, hvor der er meget bevægelse på dagsordnen. Vi synes, at det ligger helt i forlængelse af den position, som byen har, at vi også får et idrætsmøde, siger Mads Duedahl.

Arbejdsoplægget er, at festivalen skal holdes sidste i august eller først i september.

Rådmanden mener også, at idrætsfestivalen er et billede på, at man gerne vil have større events i Aalborg.

- Det kan også være med til at sørge for, at vi får en markant national profil, og som rækker længere ud end Nordjylland, og som forhåbentlig får sat Aalborg på hele danmarkskortet.

Forvaltningen vurderer, at der skal afsættes 600.000 kroner årligt til projektet i 2019-2022, hvilket betyder aflønning af en projektleder, derudover skal der hentes penge udefra, og i øjeblikket er man i dialog med Nordeafonden.