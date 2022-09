Nu sker det: Så mange boykotter Wolt

AALBORG:Takeaway-stederne mente det, da de i tirsdags meddelte leveringstjenesten Wolt, at de ville boykotte tjenesten.

Her fra fredag middag vil op imod 40 restauratører holde Wolt-ipad'en slukket og lade kunderne bestille via takeaway-stedernes egne hjemmesider.

- Vi håber, at vores kunder fortsætter med at støtte os, nu vi lukker for Wolt. At de bestiller på vores hjemmesider og så tager paraplyen under armen og henter deres mad selv ved deres lokale spisesteder, siger talskvinde Ann-Britt Pedersen.

Restauratørerne har forståelse for, at der er nogen kunder, der ikke kan hente selv.

- Så synes vi, de skal bruge Hungry eller Just-Eat i stedet for. De giver os trods alt bedre vilkår, end Wolt gør.

Herunder er listen over steder, der lukker for Wolt. Den er dog ikke helt fyldestgørende, da der stadig er restauratører, der ønsker at gå under radaren.

- Vi kommer til at bløde denne weekend, så vi håber på opbakning fra alle vores kunder, lyder det.

Allerede nu er der kommet masser at støtteerklæringer fra hele landet, hvor restauranter også vælger at holde Wolt-app'en lukket frem til mandag.

Et møde på mandag med Wolt skal give markant bedre forhold, før takeaway-stederne åbner for bestillinger igen.

- Vi vil have, at Wolt skal komme med bedre procentsatser og ikke nye forslag til, hvordan vi kan øge omsætningen eller vise deres nye tiltag, siger Ann-Britt Pedersen.