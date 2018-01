Nu skyder de igen måger i Aalborg

AALBORG: Skriiiiig! Bang!

Borgere i Aalborg, som er trætte af larmende og svinende måger, kan glæde sig over, at "reguleringen" af mågebestanden nu genoptages.

Med regulering menes mågedrab. Kommunen har lov til at skyde måger for at tynde ud i bestanden, men kun i bestemte perioder.

Aalborg Kommune oplyser, at de skyder måger - regulerer bestanden - fra 1. februar.

Det gælder voksne fugle af arten stormmåge og sølvmåge frem til 15. april. Desuden må ikke-ynglende ungfugle af sølvmåger reguleres frem til 15. august.

Skytte Klaus Godiksen fra Aalborg Kommune står for måge-aflivningen.

Og kommunen hører gerne fra borgere, som føler sig generet af mågerne.

