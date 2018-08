Nu tager livredderne hjem: Fra næste uge er der ingen hjælp på stranden

NORDJYLLAND: Badesæsonen 2018 har været forrygende. Masser af nordjyder har nydt godt af solen og det lune badevand på de nordjyske strande.

Vanen tro har TrygFonden haft kystlivreddere til at passe på badegæsterne på nogle af de største strande i området.

Heldigvis har det ikke været mange alvorlige badeulykker at tage sig af, men livredderne har alligevel haft travlt med førstehjælpsaktioner, forebyggende og oplysende indsatser.

Men midt i næste uge, onsdag den 22. august, er det slut for i år. Da pakker kystlivredderne tårnene og udstyret sammen og takker af for i år.

- Vi håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at få en sidste dukkert på strandene med livredderne. Ingen kan være i tvivl om, at det har været en perfekt sommer for dem, der elsker at bade. Det har også været en forrygende sæson for livredderne, der har haft travlt og talt om badesikkerhed med en masse mennesker. Vi håber, at alle snakkene med livredderne har gjort indtryk, så badegæsterne er blevet endnu mere opmærksomme på de forhold på stranden, der kan gøre badeturen farlig, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Gode råd til badegæster

Selvom livredderne nu forlader strandene kan august- og septembervejret formentlig godt lokke nogle nordjyder til en dukkert. Til dem har TrygFonden Kystlivredning et godt råd.

Til de badegæster, der bader, efter livredderne har lukket tårnene, er mit bedste råd aldrig at bade alene og at tage sig i agt for de lokale forhold på strandene. I fralandsvind skal badedyr blive på stranden, og i pålandsvind opstår risiko for stærk udadgående strøm i revlehuller. Hvis man bader flere sammen, har man bedst mulighed for at blive hjulpet, hvis man kommer i problemer, og det kan ske for selv den bedste svømmer, siger Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning.