Sen Vejgaard-udligning i lokalbrag

FODBOLD: Sæsonens første nordjyske opgør i 2. division endte uden vinder, da Jammerbugt FC og Vejgaard B. onsdag aften spillede 1-1 i Pandrup foran 316 tilskuere.

Sead Gavranovic bragte fortjent hjemmeholdet foran i det 71. minut, da han headede indskiftede Nicklas Sørensens fine oplæg utageligt i nettet. Men i overtiden udlignede Vejgaard ved Rasmus Strangholt direkte på frispark.

Tidlige Ahlmann-chancer

Jammerbugt FC satte sig fra start på opgøret, og allerede i det 8. minut kom Viktor Ahlmann til en stor hovedstødschance, som Peter Sandberg i målet dog fik viftet over. Samme Ahlmann fik også et par andre halve muligheder, men siden kneb det for Jammerbugt med at veksle spilovertaget til åbne chancer.

Jammerbugt FC og Vejgaard B. spillede onsdag aften 1-1 i 2. division i fodbold. Foto: Lars Pauli

Dobbelt Vejgaard-chance

Omkring den halve time kom Vejgaard i stedet til et par store muligheder. Først på en løs bold efter et hjørnespark og siden på et flot gennemspillet angreb, hvor Rasmus Strangholts afslutning i sidste øjeblik blev blokeret.

Jammerbugt kom bedre ud til anden halvleg, men det var alligevel Vejgaard, der fik den første store mulighed, men Lasse Lund Storvangs hovedstød prellede af på overliggeren.

Jammerbugt FC og Vejgaard B. spillede onsdag aften 1-1 i 2. division i fodbold. Foto: Lars Pauli

Gavranovic på det meste

Efter en times spil begyndte Jammerbugt dog for alvor at presse et træt Vejgaard-mandskab. Sead Gavranovic kom tæt på efter gode kombinationer med Michael Byskov, men hans afslutning blev blokeret. Siden blev det altså 1-0 ved Gavranovic på hovedstød, og han følte sig kort efter snydt for et straffespark, da han signalerede, at han blev revet i trøjen.

1-1-resultatet betyder, at Jammerbugt FC fortsat ikke har tabt, men de har spillet tre af de første fire kampe uafgjort. Vejgaard har ikke vundet, men onsdagens kamp var også deres tredje pointdeling i sæsonstarten.

Jammerbugt FC og Vejgaard B. spillede onsdag aften 1-1 i 2. division i fodbold. Foto: Lars Pauli