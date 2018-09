AaB og Randers delte i underholdende affære

FODBOLD: Det var et AaB-hold med flere ændringer, der gik på banen i Randers. Den nye angriber Tom Van Weert fik lov at starte i sin debutkamp til fordel for Wessam Abou Ali, og Filip Lesniak, Frederik Børsting og Kasper Pedersen blev foretrukket frem for Magnus Christensen, Kristoffer Pallesen og Jores Okore. Sidstnævnte var helt ude af truppen med en skade.

Efter 8 minutter kom den første chance og den tilfaldt hjemmeholdet. Saba Lobjanidze fik revet sig fri i feltet, men afslutningen var nem at snuppe for Jacob Rinne.

Men AaB svarede hurtigt igen. Efter 10 minutter vandt nyindkøbet Tom van Weert en duel udenfor Randers’ felt, og fik sendt Philipp Ochs i dybden, der spillede bolden på tværs til Rasmus Thellufsen, der sikrede AaB føringen. 1-0 til udeholdet.

Bare syv minutter efter fik Randers dog udlignet. André Rømer tog chancen udefra og med et velplaceret skud, passerede bolden Jacob Rinne, der ellers var tæt på at få handsken på.

Og det skulle blive endnu værre for AaB. Bare minuttet efter sendte Kevin Conboy et indlæg ind i feltet, som Saba Lobjanidze kom frem til, og gjorde det til 2-1. Tre mål efter bare 20 minutter i en actionfyldt kamp.

Skadessituationen i AaB’s midterforsvar kom også til at se endnu værre ud efter 26 minutter, da Jakob Blåbjerg måtte lade sig udskifte med en skade. Ind kom U19-spilleren Mathias Ross.

Derefter ikke nogle nævneværdigt store chancer til nogle af holdene resten af halvlegen, og pausestillingen var dermed 2-1 til Randers.

Fra anden halvlegs start var Saba Lobjanidze igen en mundfuld for AaB. Efter 48 minutter fik han afsluttet på Jacob Rinne, der fandt en god redning frem.

Efter 53 minutter blev den hjemvendte søn for AaB Lucas Andersen skiftet ind for Jakob Ahlmann, og han skubbede Philipp Ochs ned på venstreback. Randers fik en gylden mulighed for at udbygge føringen, da Saba Lobjanidze fik endnu en chance. Kevin Conboy fandt ham med et indlæg, men georgierens hovedstød blev pillet af Jacob Rinne.

Men det blev i stedet AaB, der udlignede. Kasper Kusk tog et par frække driblinger og satte Oliver Abildgaaard op, der gjorde det til 2-2 med et velplaceret skud efter 68 minutter.

Efter 82 minutter var det tæt på, at Randers kom foran igen. Jonas Bager fandt Emil Riis Jacobsen med et indlæg, men angriberen headede bolden forbi mål.Der kom ikke flere scoringer i kampen, og dermed måtte de to hold stille sig tilfredse med 2-2, der blev kampens slutresultat.