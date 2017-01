Trump-nomineret minister lover at beskytte homoseksuelle

Her var den største offentliggjorte ordre fra Norge og på 1001 megawatt.

Vestas forventer at begynde leveringen af vindmøllerne i andet kvartal af 2017. De 150 møller forventes at kunne blive taget i brug i fjerde kvartal 2017.

USA: Vindmøllekoncernen Vestas har landet en markant ordre fra USA. I en meddelelse oplyser selskabet tirsdag, at det skal levere 150 vindmøller af typen V110-2.0 MW-møller. De har en samlet kapacitet på 300 megawatt.

