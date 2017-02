AALBORG: Det er nu muligt at tilmelde sig Aalborg Halvmarathon 2017 på en ny 10 km rute, der netop er blevet godkendt.

Det betyder, at løbeglade motionister, kan få en fælles oplevelse af de helt store, når turen 21. maj går gennem Limfjordstunnelen for andet år i træk.

- Vi har fået mulighed for at sende 8000 løbere igennem Limfjordstunnelen, og vil gerne give så mange som muligt oplevelsen, fortæller Palle Fogh, som er formand i DGI Nordjylland og fortsætter;

- For os handler det om at få flest muligt til at dyrke motion - og med en 10 km rute gennem tunnelen, giver vi måske nogen som ikke kan løbe en halvmaraton et godt fyrtårn at sigte efter.

Aalborg Halvmarathon skydes i gang søndag den 21. maj klokken 09.00 fra Nordkraft i Aalborg.