AALBORG: Det går stærkt for den 27-årige slovak Jakub Sylvestr i disse dage. Torsdag fik han kontrakten med 2. Bundesligaklubben FC Nürnberg ophævet, og lørdag landede han i Aalborg for at tage hul på sit næste fodboldkapitel. Kendskabet til dansk fodbold er dog ikke stort.

- Nej, men jeg kender udmærket navnet Aalborg. Jeg hørte om dem, da de spillede i Champions League og Europa League, så jeg var straks klar på udfordringen, lød det fra slovakken, da NORDJYSKE mødte ham i Aalborg Lufthavn.

Jakub Sylvestr blev i sæsonen 2013/2014 topscorer i 2. Bundesliga for Erzgebirge Aue, og det gav en kontrakt med FC Nürnberg, der netop var rykket ud af Bundesligaen. Efter en fornuftig første sæson med ni ligascoringer til følge, røg han dog ud i kulden. De senere år er det kun blevet til ganske få scoringer.

- Når jeg ikke har scoret ret mange mål, så skyldes det, at jeg ikke har spillet ret meget. Så er det altså svært at score. Så jeg er først og fremmest kommet her for at spille fast. Så håber jeg, at jeg har målene gemt i mig, lød det fra AaB’s nye angriber, der har skrevet en étårig kontrakt med superligaklubben.