AALBORG: Reducer trafikken på Hobrovej i Skalborg ved at lade sydgående trafikanter på E45 bruge såvel til- som frakørsel til Dall rasteplads som ny adgangsvej til City Syd.

Forslaget kommer fra Jens Toft-Nielsen (SF), der med udspring i by- og landskabsforvaltningens arbejde med at lave ny byudviklingsplan for Skalborg finder, at tiden er inde til at lette trafikpresset på Skalborg Bakke.

- Byudviklingsplanen for Skalborg rummer i sig selv mange gode ting, men det ændrer ikke ved, at den tætte trafik på Hobrovej deler bydelen i to. Desværre er der ikke noget, der tyder på, at en motorvejstilkørsel, der vil aflaste Hobrovej er på vej, siger Jens Toft-Nielsen, som derfor opfordrer til, at man tænker alternativt og gør brug af den til og frakørsel, der i forvejen er til Dall Rasteplads.

I Toft-Nielsens forslag (se skitse) skal der laves en vej bagom Dall Rasteplads og videre langs motorvejen frem til Skudshalevej.

Det nye vejsystem kan ifølge forslagsstilleren designes, så det også bliver muligt fra City Syd at komme retur til motorvejens sydgående spor.

På strækningen fra rastepladsen til Skudshalevej, som i øvrigt er ejet af Aalborg Kommune, er der i forvejen en grusvej.

Hvor Skudshalevej møder Dallvej kan der ifølge forslagsstilleren også være behov for nyanlæg.

- Teknisk lader det sig gøre, og økonomisk kræver det en investering på måske fem-ti millioner kroner. Det er blot et spørgsmål om vilje, siger Jens Toft-Nielsen, der udover en lettelse af trafikken på Skalborg Bakke peger på, at det også vil lette presset på det kommende lyskryds, hvor Egnsplanvej kobles til motorvejssystemet.

Jens Toft-Nielsen medgiver, at der i forhold til de sædvanlige til og frakørselsramper, vejdirektoratet etablerer på motorvejsnettet, er der tale om en skrabet løsning, og han forventer da heller ikke, at der fra statens side vil blive udtrykt udelt begejstring.

- Men vi står med et presserende problem i forhold til Skalborg. Derfor mener jeg, at vi fra politisk hold i Aalborg må lægge pres på vejdirektoratet, siger Toft-Nielsen og tilføjer, at en tilsvarende model findes et andet sted på det danske motorvejsnet, nemlig ved rastepladsen Ejer Bavnehøj, hvor der er adgang til en landevej.

Hvad motorvejens nordgående spor angår, vil det ifølge Jens Toft-Nielsen kræve et mere omfattende og dermed kostbart anlægsarbejde at forbinde E45 med Skudshalevej og dermed City Syd.

SF’eren har anmodet om at få sit forslag sat til diskussion på et af de kommende møder i by- og landskabsudvalget.