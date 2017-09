Ny aftale: Patienter får flere sygebesøg i eget hjem

DANMARK: Efter ti måneders forhandlinger er de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn (RLTN) natten til torsdag nået til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Et af hovedelementerne i aftalen er, at de praktiserende læger på sigt skal stå for hovedparten af behandlingen af KOL- og diabetes type 2-patienter.

Samtidig betyder aftalen, at svage patienter får flere sygebesøg i eget hjem, mens de praktiserende læger får et større ansvar for at følge op på patienter, efter at de er blevet udskrevet fra hospitalet.

- Med aftalen sørger vi for, at borgere med kroniske sygdomme kan få behandling tættere på eget hjem, og vi styrker de praktiserende læger ved at flytte opgaver fra hospitalerne ud i det nære sundhedsvæsen, siger Anders Kühnau, som er forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for RLTN.

Hvis aftalen godkendes, træder den i kraft 1. januar 2018 og løber tre år frem.

/ritzau/