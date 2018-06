Ny aftale skal forhindre buskaos til Dana Cup

Hjørring: Med ganske få uger til årets turneringsstart har Dana Cup fået busstrukturen til turneringen på plads. Det er således Jørns Busrejser, der overtager arbejdet med at køre de omkring 20.000 deltagere rundt til banerne i Hjørring.

Der har været en del polemik omkring buskørslen til Dana Cup det seneste år. Ved sidste års turnering konstaterede politiet fejl hos flere af busserne fra Hjørring Turistbusser, der sidste år stod for transporten.

Nummerpladerne blev klippet på flere busser og det skabte en lettere kaotisk situation ved turneringen. Siden da er Hjørring Turistbusser ydermere gået konkurs, så Dana Cup var tvunget til at finde et nyt busselskab.

-Jeg ser frem til en transportmæssig rolig Dana Cup. Vi brugte al for megen tid og energi på bus-problemer sidste år et bliver rart, at vi i år kan leve op til de kvalitetskrav, vi stiller her på Dana Cup, siger Jette Andersen om den nye aftale.

Lejer halvdelen af busserne

Når turneringen sparkes i gang i uge 30 skal Jørns Busrejser levere kørsel med 40 forskellige busser. Heraf leverer de selv halvdelen, mens de har lejet sig til resten af køretøjerne hos en række andre busselskaber.

Jørn Pedersen, der står bag det brønderslevbaserede firma, glæder sig ikke overraskende over den nye aftale.

- Jeg har tidligere været med til Dana Cup som underleverandør, så det bliver fint at få det overordnede ansvar for transporten ved arrangementet, siger Jørn Pedersen.