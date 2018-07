Ny Aldi æder hjørne af anlæg: Boligforening mister parkeringspladser

FJERRITSLEV: Når og hvis det omdiskuterede Aldi-byggeri på Østergade i Fjerritslev bliver til noget, mister Andelsboligforeningen Park Alle sine tre parkeringspladser, beliggende nord for blokken Gartnervænget 30-34. De bliver solgt og senere opslugt af byggeriet, og derfor skal findes et andet sted til de tre p-pladser.

Andelsboligforeningens to-etagers blok støder mod syd op til det nordvestlige hjørne af anlægget, og der er ikke plads til p-pladser på boligforeningens jord. Derfor vil John Bo Nielsen, der planlægger projektet for Aldi, købe små 200 kvadratmeter anlæg af Jammerbugt Kommune. Herefter overdrages jorden til andelsboligforeningen som erstatning for de tre opslugte parkeringspladser.

- Der trænger til at blive ryddet op i det hjørne af parken. Træerne er groet ind i himlen og skygger for boligerne, siger John Bo Nielsen.

Anlægget ejes i dag af Jammerbugt Kommune, men sådan har det ikke altid været. I 1930, da anlægget blev indviet, stod en kreds af private bag Andelsselskabet Fjerritslev Lystanlæg. Det fremgår blandt andet af en deklaration, der blev tinglyst hos dommeren i Hanherreder i februar 1935. Under teksten, hvis indhold vi straks vender tilbage til, står navnene på syv oprindelige andelshavere: Th. Nørbjerg, C. M. Sørensen, B. Th. Ussing, C. Sand-Kjeldsen, Lars Chr. Sørensen, W. Christensen og Th. Gaardboe.

Deklarationen foreskriver, at hverken den oprindelige ejer eller senere ejere må sælge anlægget eller dele af det. Anlægget skal "stedse tjene til lystanlæg for Fjerritslev Bys borgere og omegnens befolkning". Der står også, at Fjerritslev Kommune er den eneste påtaleberettigede, og det får betydning i dag, hvor det er Jammerbugt Kommune, der ejer parken. Det forklarer Karsten Toft fra kommunens ejendomscenter.

- Nu, hvor det er kommunen, der ejer anlægget, kan kommunen vælge ikke at håndhæve deklarationen, og da kommunen er den eneste påtaleberettigede, er der ikke andre, der kan klage, siger Karsten Toft.

Det bekræftes af juraprofessor Jens Evald fra Aarhus Universitet.

- Kommunen bestemmer selv, om de vil opretholde deklarationen - det er deres anlæg, siger han.

Jens Evald uddyber med et enklere, men tilsvarende eksempel.

- Hvis du køber et hus, hvor den tidligere ejer for lang tid siden fik tinglyst, at naboerne ikke måtte gå over ejendommen, kan du ophæve forbuddet, hvis du synes det er ok, at de går over din jord. Det er det samme med anlægget, siger professoren.

Samtidig med etableringen af de tre p-pladser i anlægget vil John Bo Nielsen rydde op i det nordvestlige hjørne af anlægget.

- Indgangen fra Gartnervænget skal bygges om, så der bliver mere direkte adgang og indsigt til parken. Der skal laves en ny lidt sydligere sti, og den gamle cementscene skal fjernes, siger John Bo Nielsen fra Projekt-Gruppen.

Hos Jammerbugt Kommune har man hørt om planerne men har ikke modtaget nogen officielle henvendelser.

- Vi ved ikke, hvad andelsboligforeningen mener og heller ikke hvem, der skal anlægge de nye parkeringspladser. Vi har heller ikke modtaget et ønske om at købe et stykke af parken, siger Kell Agerboe fra kommunens planafdeling.