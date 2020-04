Ny attraktion i Hanstholm: Fiskeriets showroom skal nu beskrives

HANSTHOLM:Lige nu præsenteres informationer om Hanstholm Havn, havneudvidelsen og havnens aktiviteter som en container-løsning i de info-boxe, der står på p-pladsen på Kystvejen med udsigt over havnen.

Men går alt efter planen, skal pladsen huse et ”Showroom for fiskeriet”, som skal formidle viden om både fiskeriet som erhverv og om Hanstholm Havn til glade for de mange besøgende, som hvert år lægger veje forbi.

SHOWROOM for fiskeri Showroomet skal formidle og levendegøre havn og fiskerierhvervet. Det skal ske gennem en levende og autentisk oplevelse på stedet. Hovedelementer i formidlingen er havnens historie og den seneste udvidelse, fiskeriets historie og fiskeauktionen. Showroom for fiskeriet skal udformes som en økonomisk bæredygtig attraktion. Der arbejdes med en placering på p-pladsen på Kystvejen - over havnen. Showroomet skal være del af en informations- og oplevelsesrute

Ideen til et kommende showroom er udformet i en lokal styregruppe forankret i Hanstholm Rådet. Gruppen har indsamlet 400.000 kroner til at gennemføre en forundersøgelse, der skal medvirke til at konkretisere planerne for det, der kan blive et anderledes turist-projekt. Styregruppen tæller repræsentanter for Hanstholm Havn, Hanstholm Fiskeauktion, Bunkermuseum Hanstholm, Hanstholm Fiskeriforening, Thy Turistforening og Thisted Kommune.

Pengene til forundersøgelsen kommer fra Realdania, som har givet 200.000 kroner, Thisted Kommune bidrager med 100.000 kroner mens andre 100.000 kroner er fundet hos lokale bidragydere, Hanstholm Industristøtte med 90.000 kroner og fiskeauktionen 10.000 kroner.

Nu er også det rådgiverteam, som i de næste måneder skal lave et prospekt på et kommende showroom sammensat. Det er LOOP Architects, JAC Studios, Lars Bernhard Jørgensen, oplevelsesøkonomisk ekspert, samt Rasmus Johnsen, Klitmøller, som lokal rådgiver. Prospektet skal være klar til juli.

Teamet skal skitsere tre mulige scenarier for muligheden af at realisere projektet, der har ligget som ideskitse i nu tre år.