Ny attraktion i Sundby Mors: Cykeltur på fjorden

SUNDBY MORS: - Det var sjovt. Men også hårdt ...

Det fortæller Maya Holmgaard fra 4. klasse på Sundby Friskole, da hun mandag formiddag havde fået fast grund under fødderne efter en cykeltur.

Sundby Mors havn har fået et antal vandcykler, som elever fra den lokale friskole er nede for at afprøve. Foto: Bo Lehm

Turen gik frem og tilbage langs kysten ved Sundby Mors Havn, hvor Maya var heldig at få lov at prøvesejle en af de to vandcykler, som havnen netop har anskaffet sig.

Det skete i forbindelse med en skoletime, hvor opgaven ellers var at udforske dyrelivet i fjorden - iført waders og udrustet med blandt andet vandkikkerter.

Men det giver også god mening med en vandcykeltur i skoletiden, mener pædagog Peter Klemmensen, der sammen med Maya trådte i pedalerne på prøveturen.

- Det er sjovt, men der er også god læring i forhold til vind, vejr og strøm, siger han.

Ikke tværs over sundet

Fordi strømmen kan være meget stærk i Vilsund må man normalt kun bruge vandcyklerne i havnen og tæt på kysten, og altså ikke til for eksempel en tur tværs over sundet. Der skal altid være en voksen med om bord, og alle skal have redningsveste på, fortæller havnens formand, Peter Hougaard.

Men med disse forholdsregler vil være åbent for leje af vandcyklerne ved henvendelse på Øst Vilsund Færgekro.

Inden længe bliver der også bedre mulighed for at dyrke stand up paddling (SUP) fra Sundby Mors Havn. Sundby Mors Idrætsforening har nemlig fået tilsagn om 15.000 kr. fra en foreningspulje under DGI og DIF, fortæller Erik Vejling, bestyrelsesmedlem i idrætsforeningen. Pengene skal bruges til indkøb af børnevenlige brætter til denne stående padlesport.