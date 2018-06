Ny attraktion: Verdens største globus kommer til Nordjylland

BRØNDERSLEV: Den har været i København og Aarhus, og nu får Nordjylland også besøg af verdens største globus. Den bliver i juli og august næste år placeret på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Det er handelschef Lars Bisgaard Andreasen, der er idémanden, og der skal nu dannes en nordjysk organisation, til at forestå alt omkring arrangementet.

- Allerede tirsdag holdes det første møde med folk, der vil engagere sig i projektet, fortæller Lars Bisgaard til NORDJYSKE.

Udgift på 4,2 mio. kr.

Det betyder en udgift på 4,2 mio. kr. at få kæmpe-globussen til Nordjylland, men Lars Bisgaard fortæller, at der er stor interesse fra organisationer, virksomheder med flere.

Brønderslev Kommune har også vist interesse og der rettes nu henvendelse til Region Nordjylland om opbakning.

Selve globen er 24 meter i diameter, 19,9 meter i højden (som et fem-etagers hus), og den vejer 130 tons.

I Climate Planet er der en globe på en diameter på fire meter. Via moderne teknik og direkte link til NASA vises via satellitter et billede af, hvordan Jorden ser ud i det aktuelle øjeblik.

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål fortæller Climate Planet historien om klodens klima og udfordringer.

I en 28 minutters film, skrevet og indtalt af klimaekspert Jesper Theilgaard, og den er udviklet sammen med den amerikanske rumorganisation NASA.

Der bliver 10 daglige forestillinger i den store globus, der har plads til 300 siddende gæster.

Om aftenen vil Climate Planet danne rammen om foredrag, events, debatter og læring.

Regionens virksomheder får mulighed for at leje sig ind og holde VIP-arrangementer, firmaevents osv. Der søges penge fra fonde, så samtlige nordjyske skoler får en gratis forevisning.

Der er plads til masser af firmaevents i ringen omkring Climate Planet.

Den store globus er omgivet af et ringområde, hvor man kan møde lokale og regionale virksomheder og høre om deres indsats for miljøet. Via leg og sjove udfordringer kan børn og voksne få et indblik i de indsatser, man selv kan gøre for at leve op til de 17 verdensmål.

Lars Bisgaard Andreasen venter omkring 50.000 besøgende i løbet af de to måneder.