Ny bestyrelse fundet i Dronninglund Fjernvarme

DRONNINGLUND: - Det er altid spændende at komme til generalforsamling i Dronninglund Fjernvarme. Sådan lød den sidste bemærkning, afleveret med et skævt smil, fra aftenens dirigent, Erik Bo Sørensen.

Det kunne han sige med den erfaring, han havde fra såvel den ordinære generalforsamling 26. september, hvor den siddende bestyrelse udvandrede, og den netop overståede ekstraordinære, hvor synspunkterne krydsede klinger, og hvor han knap nok fik startet mødet, inden stridighederne begyndte.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt på Dronninglund Hotel med omtrent 80 personer. Dirigenten startede med at omtale lovligheden af indkaldelsen til mødet. Det gav straks anledning til, at flere bestred denne lovlighed. Men dirigenten fastholdt, at der var indkaldt på lovlig vis, og man gik videre i dagsordenen.

Ny bestyrelse blev fundet

Ved generalforsamlingen skulle findes to nye bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter, da den gamle bestyrelse gik af ved den ordinære generalforsamling.

Der var tre suppleanter, som var blevet valgt tidligere år, og to af dem erklærede sig villige til at blive. Det var Flemming Nielsen og Jan Larsen. Den tredje, Allan Danielsen, sagde nej tak, da han havde mere end nok at se til i forvejen.

Der skulle vælges to mere til bestyrelsen, og der blev opstillet tre personer: Tom Svendsen, foreslået af den midlertidige bestyrelse, Jimmy Luther, foreslået af den midlertidige bestyrelse, og Keld Koustrup Sørensen, foreslået af Carsten Møller Nielsen. Resultatet af afstemningen blev, at Tom Svendsen, 74 stemmer, og Jimmy Luther, 50 stemmer, blev valgt.

Den nye bestyrelse består derfor af Morten Jensen, Jan Larsen, Flemming Nielsen, Tom Svendsen og Jimmy Luther og tre suppleanter: Poul Erik Nielsen, Lasse Nielsen og Allan S. Mogensen.

Efter valghandlingen gik man over til at behandle de resterende tre punkter i vedtægterne.

Først blev regnskabsåret fastsat til at følge kalenderåret. Dernæst blev det vedtaget, at den ordinære generalforsamling skulle afholdes senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Det sidste punkt var regler for afstemning ved generalforsamlinger.

De tre punkter blev vedtaget uden den store dramatik.

Grundvandsprojekt forkastet

Under eventuelt kunne der ikke vedtages noget, men der var stor talelyst. Om den kommende varmepris var der ingen, der kunne sige nok eksakt.

Mens den åbenbart forkastede aftale mellem Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker om varmepumpprojektet kom på bordet.

Poul Erik Andreasen, byrådsmedlem (S), spurgte, om de, som var imod grundvandsvarmepumpen, havde noget alternativ til det.

Han hentydede også til det tremands-udvalg, som ved den ordinære generalforsamling blev vedtaget, ikke var blevet gjort overflødigt, da man nu havde fået en ny bestyrelse, men fik ikke nogle konkrete svar på hans spørgsmål.

Den tidligere formand, Carsten Møller Nielsen, advarede den nye bestyrelse om, at fjernvarmepriserne vil komme til at stige.

- Andelshaverne vil til næste år komme til at mærke det rent økonomisk, hvis I ikke besinder jer i sagen om et brugbart alternativ til de fossile brændsler, siger Carsten Møller Nielsen.

Da dirigenten havde afsluttet dagsordenen, sluttede bestyrelsesmedlem Morten Jensen mødet:

- Jeg vil stå for en konstruktiv debat om at løse de problemer, som vi står overfor. Det er rigtigt meget bestyrelseserfaring, som er gået, så vi får nok at se til i den nye bestyrelse.