Trods beskyldninger om nepotisme og magtmisbrug: Ny bestyrelse styrker nordjysk cykel-boss

CYKELSPORT:Formand Henrik Jess Jensen kan i første omgang ånde lettet op efter søndagens valg til bestyrelsen i Danmarks Cykle Union (DCU).

Palle Larsen bliver ny næstformand i DCU, efter at han vandt valget over den tidligere næstformand Lars Kaspersen med 22 stemmer mod Kaspersens 12.

Også på de menige poster bliver posen rystet en smule med valget af Hanne Blume og Jens Panum Have.

På nær bestyrelsesmedlem Bo Belhage bliver det dermed en bestyrelse med opbakning til formanden, som ellers har været ramt af en række beskyldninger om nepotisme og magtmisbrug.

- Vi har været vidne til en kongres, hvor et klart flertal har været totalt faktaresistente, siger Ole Egeblad, der er en del af DCU's øverste myndighed, repræsentantskabet, og stærkt utilfreds med valget af de nye bestyrelsesmedlemmer.

Joachim Parbo var suppleant til bestyrelsens i den seneste periode. Han stillede op som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, men blev ikke valgt ind og sidder nu helt uden for bestyrelsen.

Han er skuffet over udfaldet af valget.

- Jeg synes godt, man kunne have valgt klarere og givet et klart mandat til at stille kritiske spørgsmål og være en kritisk stemme i bestyrelsen, siger han.

Henrik Jess Jensen er tilfreds med søndagens resultat.

- Det allervigtigste for DCU lige nu er at få noget arbejdsro, og så skal vi altså til at fokusere på cykelsport.

- Vi har så mange medlemmer derude, der hungrer efter at komme i gang, og den sidste måned her har været optaget af andre ting, siger Henrik Jess Jensen.

Han mener, den seneste kritik af hans formandskab har været forstyrrende for arbejdet i toppen af DCU.

- Det er ikke det samme som at sige, at nogen har mundkurv på. Generelt har vi højt til loftet, men der er altså stadig et loft.

/ritzau/