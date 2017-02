BILER: Seat vil ikke nøjes med at levere fornuftsbiler i Folkevognskvalitet til fornuftige priser. For det er der så mange, der gør. De vil gerne levere biler, som også taler til hjertet, og fabrikken håber, at kunderne i den stadigt voksende miniklasse vil råbe olé for den nye Ibiza.

Ved nærmere eftersyn vil de måske synes, at designet er knap så originalt, for Ibizaen er nærmest snydt ud af næsen på storebror Leon.

Men hvad. Leon er jo i forvejen en populær vare, og Ibiza ser ved første øjekast usædvanligt vellykket ud. Kan de lokkes til at overveje den nye Ibiza, vil de snart opdage, at teknikken på papiret ser overbevisende ud.

Den nye minibil er nemlig første model i den store VW-gruppe, der er bygget på MQB-platformen, der ellers danner basis for de lidt større biler.

Den såkaldte MQB A0-platform vil også danne rammen om efterårets nye Volkswagen Polo og har en betydelig længere akselstand (plus 9,5 cm) i forhold til dagens model.

Da sporvidden samtidig er øget væsentligt, borger det for potentielt gode pladsforhold. Alene bagagerummet er øget med 63 liter, så det nu indeholder hele 355 liter - noget nær klasserekord.

Fire motorvarianter til start

Motorprogrammet vil indeholde varianter af 1,0-benzinmotoren, som med turbo yder enten 95 eller 115 hk. Der kommer også en 1,5 benzinmotor med 150 hk, mens dieselvarianterne udgøres af en 1,6 enhed med hhv. 80, 95 eller 110 hk.

Seat lover os, at den nye kører bedre, mere komfortabelt og støjsvagt. DSG-dobbeltkoblingsgearkassen med syv gear er en tilvalgsmulighed til den nye Ibiza.

Bag rattet vil en stor farveskærm i glas på otte tommer også være en mulighed, mens nødbremse måske bliver standard. Der vil også være mulighed for at investere i full LED-forlygter.

Alle Ibiza vil fremover være femdørs modeller, så det er farvel til dagens tredørs basismodel.

Seats nye Ibiza kommer til Danmark i løbet af juni. Så må vi se, om køberne for lyst til at istemme det gamle Ibizahit med Vengaboys, " Let’s go to Ibiza".