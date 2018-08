Ny bilvask i Nørager klar efter otte år

NØRAGER: Efter mange års ventetid får bilister i Nørager og omegn nu mulighed for igen at få vasket deres bil lokalt, for her i weekenden åbner en helt ny miljøvenlig og topmoderne vaskehal på Grynderupvejen 1 i den østlige udkant af byen.

Det markers som en festlig begivenhed, hvor Nørager Brugsforening som bygherre lørdag formiddag byder på gratis morgenkaffe og rundstykker, og om eftermiddagen på grillpølser og øl og vand.

- I forbindelse med åbningen er der både lørdag og søndag mulighed for at få udført en bilvask af typen Grundigvask for blot én krone, fortæller Torben Jensen, der som direktør for naboautoværkstedet Dit Autoværksted skal stå for den daglige drift og tilsyn med vaskehallen.

Sidst bilister i Nørager og omegn kunne få vasket bil lokalt var i en kort periode i 2010, hvor en forpagter genåbnede Q8 tankanlægget i Bredgade 23 i Nørager med tilhørende vaskehal under kædenavnet Go’on.

Samlet investering på 3 mio.

Den nye vaskehal bliver topmoderne og er blot nummer to i Danmark, der også er i stand til at håndtere vask af store kassevogne.

Med opførelsen af vaskehallen er der tale om en samlet investering på omkring 3 mio., der også omfatter etablering af et biologisk vandrensningsanlæg.

Brugsforeningen har indgået en samarbejdsaftale med OK om indretningen af vaskehallen inklusiv installation af en særlig type vaskemaskineanlæg udviklet af OK.

I forvejen har den en samarbejdsaftale med OK omkring driften af tankanlægget i Bredgade i Nørager.

Udvidet åbningstid i vaskehal

Fremover vil den nye vaskehal på Grynderupvejen være åben alle ugens dage mellem klokken 6 og 23.

- Den udvidede åbningstid med en time i hver ende er mulig, fordi vaskehallen er placeret i et erhvervsområde her i Nørager, hvor den derfor ikke vil genere nogen beboere. Vaskeanlægget vil generelt være i stand til at klare maksimalt seks biler i timen, påpeger Torben Jensen.