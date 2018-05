Ny børneavis skal hjælpe unge i kampen mod fake news

Børn i alderen 9 til 12 år kan se frem til at få en avis målrettet dem fra september.

Der lancerer JP/Politikens Hus en papiravis kaldet Børneavisen.

Den skal hjælpe børn og unge med at sortere i nyheder og vise dem, at nyheder ikke kun findes på nettet, siger Louise Abildgaard Grøn, der bliver avisens ansvarshavende chefredaktør og direktør.

- Børneavisen vil tage barnet i hånden i en verden, hvor oplysning om samfundsforhold i stigende grad foregår via de sociale medier, hvor fake news florerer.

- At kunne navigere og sortere i indhold spiller en vigtig rolle for børnenes selvforståelse, identitetsudvikling og dannelse, og det skal denne avis bidrage til. Vi skal forberede børnene på samfundsdebatten, siger hun.

Børneavisen, der kommer til at fylde 24 sider, skal efter planen udkomme hver tirsdag. Selv om den primære målgruppe er børn i alderen 9 til 12 år, kan den læses af børn ned til syv år, fremgår det.

Avisen Kids News, som Berlingske stod bag, måtte i slutningen af februar meddele, at den lukker. Det skaber dog ikke bekymring hos Børneavisen.

- Vi har lavet en stor forundersøgelse, der viser, at forældre faktisk gerne vil investere i deres børns dannelses- og uddannelsesperspektiv. De vil gerne have, at der er nogen, der tager deres børn alvorligt og giver dem nyheder, som de kan bruge.

- Så nej, vi er ikke så bekymrede. Vi ved selvfølgelig godt, at det er et sats og en chance, vi tager, siger Louise Abildgaard Grøn.

Den kommende avis' strategi er, at inddrage børnene i processen. Hver torsdag skal børnene blandt andet stemme om den bedste forside til næste uges avis ud fra tre forslag.

- Vi kan eksempelvis skrive ud til dem: ”Vi mangler et billede af knopsvanen. Er der nogen, der kan hjælpe os med det?”. På den måde vil vi gøre meget for at involvere dem hele tiden, siger Louise Abildgaard Grøn.

Ifølge hende har de i forberedelserne kigget meget mod blandt andet Norge, der har en børneavis, som sælges i 30.000 eksemplarer om ugen.

Hun vil ikke afsløre, hvad Børneavisens succeskriterier er.

Der oprettes en redaktion i Aarhus med tre journalister til at drive avisen, som modtager to millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet innovationspulje.

/ritzau/