Ny bog om ålen i den lokale kultur- og socioøkonomihistorie

THY-HANNÆS: Torsdag aften præsenterer Museum Thy og Forlaget Knakken ved en sammenkomst i Fiskerhuset i Agger en ny bog, "Ålen - en underlig fisk".

Den er skrevet af Tage Leegaard, Sønderhå, og Svend Sørensen, Skovsted.

Denne kulturhistoriske beretning har undertitlen "En historie om ålens betydning for thyboerne" og handler især om de seneste 100 år, om end der er strejftog helt tilbage til jægerstenalderen.

Ideen til bogen er Tage Lee­gaards, og han fortæller i forordet, at han tog den med til en herrefrokost i anledning af en 60-års-fødselsdag: "Tankerne om en ålebog kom på bane, og inden der var gået lang tid, havde alle omkring bordet fortalt deres version af et åleeventyr. Der var nok at fortælle om."

Samtaler er ført med mange bidragydere:

"Det har blotlagt fortællingen om, at den ål, som mange i dag eftertragter som en stor delikatesse, har været en pestilens, når den blev serveret seks dage i ugen ... den underlige fisk har været dagligt brød for nogle, mens den har været hovedbeskæftigelse for andre."

Bogen kommer hele vejen rundt om ålefiskeriet og ålespiseriet: "Det er blevet til historien om de mange, mange måder at fange ålene på, og det er blevet til fortællingen om de forskellige måder at tilberede den på. Vi har fået fortalt, hvordan den har været en handelsvare og en eksportartikel."

I dag foregår det så på en anden måde, om end man ikke kan overvinde naturens egne veje: "I dag kommer mange af de ål, vi spiser, fra opdræt, så vi stadig kan få vores stegte ål. Men man har stadig ikke held med at få den til at yngle i fangenskab."

De mange personlige beretninger til forfatterne omfatter "drenges fascination ved at fiske et par enkelte ål og den voksnes stolthed over storfangster med flere hundrede pund i rusen", men "alle husker, da de fangede den store ål på næsten seks pund."