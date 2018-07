Ny britisk minister: Stor risiko for aftaleløs brexit

EU skal passe på med at presse briterne alt for hårdt i brexitforhandlingerne, mener Storbritanniens nye udenrigsminister, Jeremy Hunt.

Et for hårdt pres kan føre til, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, og det kan skade relationerne mellem dem i årtier frem, advarer han.

- Min frygt er, at det vil ændre briternes holdning til EU i en generation frem, siger Hunt.

- Der er nu en meget reel risiko for, at der utilsigtet bliver et aftaleløst brexit, og det er fordi mange mennesker i EU tror, at de bare skal vente længe nok, og så vil Storbritannien give sig, siger den nye udenrigsminister.

Han opfordrer EU til at indtage en mere konstruktiv tilgang i forhandlingerne.

Hunt, der selv stemte for at forblive i EU, udtalte sig under et besøg i Berlin mandag.

Det var hans første officielle besøg i Tyskland, siden han overtog udenrigsministerposten efter Boris Johnson tidligere på måneden.

Hunts tyske kollega, Heiko Maas, forsikrede om, at Tyskland ønsker at brexit sker under ordnede forhold.

- Vi ønsker en aftale. Og vi ved også, at det kræver, at vi tager skridt i retning af hinanden, siger den tyske udenrigsminister.

Ifølge den nuværende tidsplan håber både EU og den britiske regering på at have en endelig aftale på plads i oktober om, hvordan den britiske skilsmisse fra EU skal se ud.

Mange forventer imidlertid, at aftalen vil blive forsinket.

Briterne skal efter planen forlade EU i marts 2019.

