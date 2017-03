NØRRESUNDBY/AALBORG: Vejret var elendigt, men fremmødet i top, da den nye gang- og cykelforbindelse mellem Aalborg og Nørresundby - Kulturbroen kaldet - lørdag formiddag blev åbnet for offentligheden.

Klokken 11 klippede Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), snoren over på Nørresundby-siden af Kulturbroen, der er ophængt på den eksisterende jernbanebro.

Så mange var mødt frem til åbningen, at den 403 meter lange Kulturbro efterfølgende i op imod en time var blokeret af de mange mennesker, der var mødt frem for at gå den første tur på broen i retning af Aalborg.

Først ved 12-tiden kunne Kulturbroen åbnes for dem, der ønskede at gå i den modsatte retning fra Aalborg-siden.

I forlængelse af broåbningen var der åbningsfest på Wonderland Spritten på den gamle spritfabrik.

- Kulturbroen er mulighedernes bro. Den gør det muligt at bruge byen på nye måder, siger Jens Toft-Nielsen, der er initiativtager til Kulturbroen.

- Det her er en sejr til græsrødderne, siger Thomas Kastrup Larsen.

For dem, der var interesserede i et minde om broåbningen, var der mulighed for formedes 50 kroner at købe en bromedalje.

Det var Lions Nørresundby, der solgte medaljerne. Indtægterne går til godgørende formål.