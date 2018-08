Ny butiksejer: - Vi må tilbage til de gamle dyder

HOBRO: Fysiske butikker i forretningslivet kan sagtens overleve - hvis de vel at mærke gør sig umage med at levere den service, kunderne efterspørger.

Om nødvendigt ved også bringe varer ud, hvis kunderne ønsker det.

Det mener butiksejer Mads Zink, som forleden åbnede Boutique Mary midt i Adelgade 42 i den tidligere Tang Damekonfektion.

Mens trenden øjensynligt går mod voksende onlinehandel, spyr han selv den ene fysiske kædebutik ud efter den anden.

Den fysiske butik

På bare to år har 35-årige Mads Zink åbnet Boutique Mary i 11 handelsbyer som Aars, Grindsted, Give, Odder og Bramming.

Men også i lille Brædstrup og ret store Vejle.

Og altså i Hobro.

- Jeg kan slet ikke forestille mig en en gågade uden butikker. Lige nu viser tal, at 80 procent af os stadig handler lokalt.

- Faktisk tror jeg ikke på, at den fysiske butik nogensinde vil forsvinde, forudsiger Mads Zink.

- Men vi skal også være bedre til at lære af historien og af vore forgængere, som var enormt dygtige til at skabe kerneværdier som service, stemning, atmosfære og sjæl.

- Selv fortæller vi jo lystigt hinanden, hvor gode vi er til service.

- Men spørger vi vores forbrugere, må vi bare erkende, at vi gennemgående er for dårlige og derved taber terræn til onlinebutikker.

- Vi må tilbage til nogle af de de gamle dyder som i gamle Fru Tangs tid og før.

- En tid, hvor der herskede en helt anden ånd over det at stå i en butik, og hvor man var stolt af sit fag og satte en ære at levere et godt produkt til kunderne.

- Hvis efterspørgslen ligger der, må vi rette ind efter det, pointerer Mads Zink.

Meget mere end i dag

Han har selv en fortid som ansvarlig for indkøb og personale (retailchef) i kæder og mærker som Red & Green, Signal og siden BTX Group.

- Skal den fysiske butik fortsat skal have sin berettigelse, må den kunne meget mere end i dag, tilføjer Mads Zink med reference til retail-eksperten Bruno Christensen, der har mere end et halvt århundredes brancheerfaring.

Torsdag i denne uge åbner Mads Zink sin 12. udgave af Boutique Mary i Vemb i Vestjylland.