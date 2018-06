Ny café med sandstrand ved Nordkraft

AALBORG: Har du også undret dig over den klon af et forvokset legehus og en sæterhytte, der pludselig er skudt op på Teglgårds Plads. Oven i købet med en terrasse og et strandområde omkring.

Det er pop up caféen Nordkraft Lounge, der for andet år i træk skaber nyt liv på den ellers lidt smådøde plads bag Nordkraft.

- Det er et rigtigt sommerkoncept, der holder åbent, når der er solskin og lukket, hvis det står ned i stænger, siger Julie Bengtson fra Nordkraft Event.

