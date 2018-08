Ny cafe rykker ind i Friis: Det fejres med gratis mad

AALBORG: Endnu et madkoncept er klar til at rykke ind i Friis Shoppingcenter. Efter stor succes med konceptet i flere af landets større byer og placeringer i bl.a. Kolding Storcenter og Bruuns Galleri, åbner D’let - Det Grønne Køkken og Thai Take Away nu også i Friis Shoppingcenter. De tyvstarter allerede onsdag 29. august, hvor de byder på gratis mad i to timer.

Blot en uge efter åbningen af Anettes Sandwich er Friis Shoppingcenter klar til at tilbyde endnu mere mad til aalborgenserne. D’let - Det Grønne Køkken og Thai Take Away, der er kendt flere steder i landet for deres grønne fastfood og autentiske thaimad af høj kvalitet til SU-venlige priser, åbner nu deres første restaurant i Aalborg i Friis Shoppingcenter.

Læs hele historien på Aalborg:Nu.dk.