Ny center til Aalborg Pirates

ISHOCKEY: Aalborg Pirates fortsætter med at opruste til den kommende sæson. Nyeste spiller er centeren David Friedmann, der har skrevet kontrakt med de danske mestre.

- David er en smart center, der spiller med høj fart. Han er en spiller, der går forrest på isen og er meget seriøs i alt hvad han foretager sig, siger sportschef Ronny Larsen.

David Friedmann kommer til fra den norske klub Lørenskog, hvor han i sidste sæson lavede 22 point (10 mål og 12 assists) i 32 kampe i GET-ligaen.

- David har vist højt niveau over de sidste mange år - vi har kun modtaget gode scouting rapporter, og har fulgt ham over længere tid. Nu tager han sit næste skridt, og kommer til Aalborg for at bygge videre på sin europæiske karriere, siger Ronny Larsen.