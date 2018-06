Ny centerchef ansat i Rebild Kommune

REBILD: Rebild Kommune har ansat Poul Hvidberg-Hansen som ny chef for Center Plan, Byg og Vej.

Poul Hvidberg-Hansen er arkitekt, 52 år og kommer fra en stilling som planchef i Odsherred Kommune.

Han har et solidt kendskab til området og flere års ledererfaring.

Om det nye job siger Poul Hvidberg-Hansen:

- Jeg ser frem til at møde medarbejderne og blive en del af ledelsesteamet i Rebild Kommune. Som ekstern bedømmer i vurderingsudvalget for byudviklingsområdet ved Støvring Ådale, har jeg fået en rigtig god fornemmelse for kommunen og jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet.

Kommunaldirektør Jes Lunde byder Poul Hvidberg-Hansen velkommen 1. august, hvor han starter i den nye stilling.

- Det er en virkelig stærk og erfaren profil vi skal byde indenfor, og jeg glæder mig meget til samarbejdet med ham, påpeger han.

Det er planen at Poul Hvidberg-Hansen, der har boet i København i en årrække, nu flytter "hjem til Jylland" med familien.