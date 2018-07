aalborg: På lørdag 4. august fra 12-15 er der atter mulighed for at shoppe amok i second hand tøj.

Her løber Mega Kup Aalborg nemlig af stablen i Gigantium for anden gang.

Første gang, i april i år, deltog 70 standeholdere, der alle solgte ud af garderoben.

