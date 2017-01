BRØNDERSLEV: Det nye år byder også på en ny sundheds- og ældrechef i Brønderslev Kommune. Fra årsskiftet er Lone Iversen chef for de to store områder, der hænger tæt sammen, og som berører rigtigt mange borgere. Det indebærer, at hun bliver chef for 6-700 mennesker.

Lone Iversen kommer fra en stilling som familiechef i Frederikshavn Kommune, og det lugter også af sundhed - her har hun bla. haft med sundhedsplejen, tandplejen og en lang række faggrupper at gøre. Efter otte år der fik hun lyst til at prøve noget nyt, og det blev altså i Brønderslev Kommune.

- Sundhedsområdet hænger i den grad tæt sammen med ældreområdet, så det gav mening, fortæller Lone Iversen, der også tidligere i amtet og regionen har arbejdet med sundhed.

Stillingen som sundheds- og ældrechef har været ubesat i godt et halvt år, efter at Brønderslev Kommune og den tidligere chef indgik en gensidig aftale om, at samarbejdet skulle ophøre efter fælles aftale.