Ny cocktail-bar åbner snart i Aalborg

AALBORG:Der bliver rumsteret i Maren Turis Gade 10 disse dage, men folkene bag er ikke meget for at melde en konkret dato ud for, hvornår vi kan forvente, Aalborgs nye cocktailbar slår dørene op.

Ej heller hvad, vi kan forvente af selve åbningen af Gedulgt, som den nye cocktailbar hedder.

Navnet er allerede kendt i Aarhus, og her er det en del af konceptet, at baren ligger gemt i en baggård - heraf navnet Gedulgt, som på tysk betyder hemmeligholdt.

Nordjyske kan dog løfte sløret for, at du ikke skal vente meget længe på at kunne opleve den kreative cocktailbar her i byen.

Lige nu er det planen, at Gedulgt åbner i april på anden side af påsken. Det bekræfter Bastian Lander, der er stifter og medejer af Gedulgt i Aarhus.

- Det er selvfølgelig en del af konceptet, at vi holder det lidt hemmeligt, forklarer Bastian Lander.

Danmarks dygtigste bartender

Når Gedulgt åbner i april bliver det med samme koncept, som du kender det fra Aarhus - med vilde, kreative cocktails.

- Men i Aalborg kommer vi til at have endnu flere hjerner på til at udvikle kreative cocktails. Blandt andet flytter medejer og barchef, Mia Hjorth Hansen, med herop, siger Bastian Lander.

Sidste år vandt Mia Hjort Hansen titlen som årets bartender i Danmark ved prisuddeling Bartenders’ Choice i Stockholm, hvor en jury fra hvert land kårer landets bedste.

En pris, hun netop har vundet igen i år. Dermed kan hun kalde sig for årets bartender i Danmark for andet år i træk.

Mia Hjorth Hansen er udlært tjener ved Ruths Hotel i Gl. Skagen, hvor hun også har arbejdet som restaurantchef.

Gedulgt i Maren Turis Gade kommer til at have plads til 100-120 gæster, og når Gedulgt åbner, kan du booke bord på deres hjemmeside.