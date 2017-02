AALBORG: Efter et halvt år i tænkeboks er Restaurations Kompagniet nu klar til at løfte sløret for den første satsning, siden virksomheden overtog 11 af beværtningerne i Jomfru Ane Gade sidste år.

Satsningen har fået navnet "The Drunken Flamingo" og baren åbner fredag 3. marts.

"The Drunken Flamingo" får til huse i de lokaler, der i dag huser beværtningen NewCastle og er målrettet dem, der normalt ikke kommer i Gaden.

- Den nye cocktailbar er en lille, men vigtig brik i den strategi, der handler om at løfte Jomfru Ane Gade og gøre Gaden mere attraktiv for både indbyggerne i Aalborg og turisterne, siger Thomas Nedergaard Kristiansen, direktør i Restaurations Kompagniet A/S Aalborg.