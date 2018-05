Ny dansk nationalpark møder skarp kritik før åbning

Danmarks femte nationalpark, Kongernes Nordsjælland, indvies tirsdag.

Parken, der spreder sig over 26.250 hektar, hænger sammen med Esrum Sø, Gribskov, Arresø, Melby Overdrev og Tisvilde Hegn.

Dermed er sommerhusområder og byer også en del af nationalparkområdet.

Parken indeholder nogle af de biologisk rigeste skove i Danmark samt landets største lynghedeområde, den vandrigeste og næststørste sø samt den største vildtlevende bestand af dådyr.

Det fremgår af nationalparkens hjemmeside.

Nationalparkens klare formål er at samt genoprette naturen ved at "bevare, styrke og udvikle områdets natur, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik", står der i bekendtgørelsen.

Men parken kommer ikke til at gøre nogen forskel for naturens tilstand, mener Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun påpeger over for Kristeligt Dagblad, at det er problematisk, at der dyrkes intensivt landbrug i nærheden:

- Man har bare taget noget eksisterende natur og gjort det til en nationalpark, som man kører ind og ud af, siger hun til Kristeligt Dagblad og tilføjer:

- Parken kommer ikke til at gøre nogen forskel for naturens tilstand, fordi der ikke er tale om sammenhængende natur, og der dyrkes intensivt landbrug lige i nærheden.

Kongernes Nordsjælland indvies officielt tirsdag.

Det sker på det kulturhistoriske museum Esrum Kloster og Møllegård i Nordsjælland, hvor både dronning Margrethe og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen vil deltage.

Så snart parken er indviet, vil det være muligt at "smage på naturens eget spisekammer, finde produkter fra lokale landbrug og overnatte i telt i naturen", oplyses det på Kongernes Nordsjællands hjemmeside.

/ritzau/