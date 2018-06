Ny direktør i DGI Huset i Aabybro

AABYBRO: Fra 1. oktober kommer Claus Poulsen til at indtage direktørstolen i DGI Huset i Aabybro.

Claus Poulsen kommer fra en stilling som sportsdirektør for det Hollandske Badminton Forbund. Tidligere har han været ansat som landstræner i badminton i henholdsvis Holland og Australien og assisterende landstræner for Badminton Danmark.

- Job som har givet store ledelsesmæssige kompetencer, stort økonomisk ansvar samt nødvendigheden af at være både innovativ og visionær, egenskaber som vi ser som nødvendige for at flytte huset i den retning vi ønsker, udtaler Inger Møller Nielsen formand for DGI Huset i Aabybro i en pressemeddelelse.

Claus Poulsen er med sin familie bosat i Gistrup, og glæder sig til at skulle have arbejdsplads i Danmark, således at rejserne til Holland bliver fortid.

Claus Poulsen er 40 år gammel. Han er blandt andet uddannet privat pilot, har en diplomuddannelse i ledelse, men har de seneste 16 år arbejdet med eliteidræt på højt niveau, og han har ført badmintonspillere fra både Danmark, Holland og Australien til de seneste fire OL.

Ydermere har Claus i mange år arbejdet med forskellige konsulentopgaver i erhvervslivet indenfor organisationsudvikling, ledelsessparring, medarbejderudvikling og teamudvikling.

- Udvikling af samarbejdet med de lokale foreninger, skoleområdet, kommunen og erhvervslivet i Aabybro glæder jeg mig rigtig meget til at være med til at sætte mit præg på udtaler Claus Poulsen i pressemeddelelsen.

- Og jeg ser meget frem til at udvikle husets aktiviteter således vi altid er en vigtig spiller i den lokale samfundsudvikling. Ydermere glæder jeg mig rigtig meget til at lære dette fantastiske hus og dets medarbejdere at kende, og se hvordan vi sammen kan styrke brugen af huset endnu mere.

Jobbet som direktør i DGI Huset blev ledigt, da den tidligere leder, Anders Christian Amstrup, i marts blev fyret med øjeblikkelig virkning. Han havde siddet i jobbet siden 2014, men bestyrelsen var ikke tilfreds med hans succes med at udvikle forretningsområderne i DGI Huset.