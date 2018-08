Ny direktør på Handelsskolen

FREDERIKSHAVN: Som ny direktør på Frederikshavn Handelsskole har Brian Andersson en baggrund der sikrer, at han kan sætte kursen allerede fra førstedagen - og det er i dag 1. august.

Han møder op med erfaringer fra tidligere stillinger inden for skoleverdenen - senest som forstander på Stidsholt Nordjyllands Idrætsefterskole og tidligere som uddannelseschef for erhvervsuddannelserne på Frederikshavn Handelsskole.

Og det er en god ballast, når man nu overtager ansvaret for at drive, udvikle og positionere handelsskolen.

Brian Anderssons fokus er allerede rettet mod at højne kvaliteten og værdien i uddannelse for skolens elever og kursister.

- Vores elever og kursister skal allerede i deres første møde med handelsskolen kunne mærke faglig kvalitet og værdifuld udvikling, mens de investerer deres tid i en af vores tre merkantile ungdomsuddannelser eller i efter- og videreuddannelse på CoLearning, siger Brian Andersson.

Brian Andersson vil i dialog med det lokale erhvervsliv i Frederikshavn Kommune og sætte merkantile ungdomsuddannelser og efter- og videreuddannelse på dagsordenen.

CoLearning har allerede et solidt netværk i det lokale erhverv og det gør sig også gældende for skolens praktikkonsulent, som dagligt er i dialog med virksomhederne, når der skal laves praktikpladser for de unge.

- Vi skal sikre, at erhvervslivet forstår ungdomsuddannelsernes ligheder og forskelligheder, siger Brian Andersson.

Brian Andersson er 54 år og uddannet cand. scient. pol. fra Århus Universitet.

Han afløser Svend Kobberup, som i juli gik på pension efter 22 års ansættelse på Frederikshavn Handelsskole.

Brian Andersson kommer dermed til at stå i spidsen for en skole med knap 600 elever og 73 medarbejdere.

/Calle