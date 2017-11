Ny direktør på Sæby Fiske-Industri

SÆBY: Aktieselskabet Sæby Fiske-Industri har ansat ny administrerende direktør, efter at Henrik Mikkelsen fratrådte 21. august. Ny direktør er Claus Christensen, 55 år, der kommer fra en stilling som fabrikschef på Amanda Seafoods i Frederikshavn.

Claus Christensen har HD i afsætning og har arbejdet med salg og produktion i dansk fiskeindustri i stort set hele sit erhvervsliv. Han har tidligere haft ledende stillinger i Royal Greenland, Larsen Danish Seafood og Kimpex.

Sæby Fiske-Industris bestyrelsesformand Hans Jørgen Kaptain glæder sig over, at det meget hurtigt er lykkedes at få stillingen som administrerende direktør besat med en erfaren leder, der har et godt kendskab til fiskeindustri og i mange år har arbejdet også med makrelproduktion.

Claus Christensen tiltræder, så snart han kan frigøres fra sit nuværende job, dog senest til årsskiftet.