Ny ekstremt farligt orkan har ramt caribisk ø

DOMINICA: Orkanen Maria gik tidligt tirsdag morgen dansk tid i land i den caribiske østat Dominica.

Orkanen beskrives som ekstremt farlig og er blevet opgraderet til en kategori 5.

Det oplyser USA’s nationale orkancenter, NHC, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kategori 5 er den højeste kategori på den såkaldte Saffir-Simpson orkanskala.

Orkanen forventes at fortsætte mod Jomfruøerne og Puerto Rico, når den har passeret Dominica, oplyser NHC.

- Maria bevæger sig mod nordvest med omkring 15 kilometer i timen, og dette forventes at fortsætte onsdag, skriver NHC.

Det Miami-baserede orkancenter oplyser, at Maria passerede forbi øen Martinique og har en vindstyrke på op mod 260 kilometer i timen.

Massiv regn har allerede ramt Martinique, hvor 16.000 hjem er uden strøm, skriver nyhedsbureauet AFP.

Der bor 400.000 indbyggere på Martinique.

Maria kommer, bare to uger efter at orkanen Irma bevægede sig igennem Caribien. Her forårsagede den massive ødelæggelser på sin vej.

I Dominica har indbyggerne forberedt sig på Marias ankomst.

Øens supermarkeder er blevet tømt for basale fornødenheder. Alle indbyggere, der bor tæt ved vandet, opfordres til at rykke op i højtliggende områder.

Øens lufthavn og havn er blevet lukket, og de lokale forsyningsselskaber har lukket for vandet.

Roosevelt Skerrit, premierminister i Dominica, opfordrer alle på øen til at være varsomme under orkanen.

- Lad os tage det alvorligt og bruge tiden på at forberede os ordentligt, sagde han på en pressekonference mandag.

Mange af øboerne husker stadig, da kategori 5-orkanen David resulterede i massive ødelæggelser i 1979.

Prognoser tyder på, at Maria vil fortsætte videre mod det amerikanske territorium Puerto Rico og øen Hispaniola.

Maria har passeret tæt forbi både Barbados og St. Lucia. På St. Lucia har orkanen resulteret i store regnmængder, oversvømmelser, mudderskred og strømafbrydelser.

- Indtil videre har vi ikke fået meldinger om tilskadekomne eller omkomne. Men vi kender først omfanget af skaderne senere, siger øens sikkerhedschef, Velda Joseph, ifølge AFP.

/ritzau/