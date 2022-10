Ny el-bil kan lade på fem minutter, meeeen det bliver dyrt

TEMPO:Tempoet er højt i den elektriske verden. Mens vi herhjemme stadig kan blive imponeret, når bilfabrikanter som Tesla klarer op mod 250 kW og Porsche lover 270, kører tempoet i højere gear ude i verden.

Kinesiske Xpeng har allerede meldt ud, at de kommer med opladere på mod 480 kW.

Zeekr, som er ejet af Geely, der også står bag Volvo og Polestar, er dog snart klar med en lader, som kan levere hele 600 kW.

Bilen, der skulle kunne tage imod effekten, er den nye Zeekr 009 SUV, som måske kommer til Europa. Den kan oplade til 300 km kørsel på bare fem minutter, mens Xpeng lover at deres biler kan nå 200 km kørsel på samme tid. Det skriver det svenske bilmagasin "Vi Bilagere".

Kinesere ikke populære

Kinesiske modeller er dog ikke voldsomt populære i Danmark. De mest solgte mærker indtil nu i år er franske, tyske, japanske og amerikanske biler.

Det er ingen tvivl om, at franske miniklassemodeller er populære dansker-darlings.

Nummer et og to på top-20-listen i årets første tre kvartaler er således klassikere som Peugeot 208 og Citroën C3 tæt fulgt af den større Ford Kuga Plug-in-Hybrid,

Bestsellerne trækker et stort læs hos de to Stellantis-mærker og Ford, hvor de tegner sig for omkring halvdelen af salget. Det gør dem mere sårbare, når priserne stiger, eller leveringerne går i stå.

På elbilsfronten dominerer trækker VW ID.4 og ID.5 godt. Der er her også afsat et beskedent antal af ID.3, som først kan leveres igen til næste år, og e-Up, som er på vej ud.

Samme billede gælder for Toyota, der holder stand med en stribe modeller som den nye Aygo X, Yaris, Yaris Cross, Corolla og Rav4 omkring top-20, men man venter på den elektriske bZ4x, som er sat på pause.

Udfordrende

... og tilbage til Kina.

Den mellemstore SUV Xpeng, G9, som netop er vist i Kina, skulle kunne tage imod de 400 kW ud af de 480 kW. Alle kommende Xpeng-modeller skal have den nye teknologi, lige som eksisterende vil kunne opgraderes. Det vil hjælpe på Xpeng P5, der nu er taget af markedet, men herhjemme fik kritik for ladehastigheder på bare 70 kW.

Det er dog ikke er uproblematisk at skrue ladehastighederne så højt op. Så stor effekt udvikler nemlig meget varme, som kræver en stor væskekøling af laderen. Men Zeekr hævder at have teknologien klar til at sætte i serieproduktion inden for kort tid. Det får magasinet til at spekulere i, hvorvidt vi kan forvente noget tilsvarende hos Volvo eller Polestar.

Muligheder og begrænsninger

Martin Messer Thomsen, som er elbilekspert og selvstændig konsulent, tror, at udviklingen også vil gå hurtigt herhjemme. Men han peger på, at der også er begrænsninger.

- Jeg tror bestemt, det er muligt at vi kommer over 300 kW opladning inden for kort tid. Der er dog nogle udfordringer ved CCS-stikket, som de fleste elbiler bruger i dag, og i praksis er begrænset til 400 kW på den nuværende standard. Så skal det ændres samtidig med, at man laver batteripakker med en større køling, siger Martin Messer Thomsen, som umiddelbart ikke ser de store tekniske udfordringer ved at opgradere eksisterende elbiler til hurtigere ladning.

Christian Nolsøe, der er formand for elbilsforeningen FDEL, er mere skeptisk. Han tror, at de superhurtige lynopladere bliver så dyre, at det kun er for en begrænset gruppe bilister.

- Det vil blive vanvittigt dyrt, og der er tekniske udfordringer. Samtidig vil systemet kræve, at der skal stå opladere klare med en stor energitæthed af strøm hele tiden, og det er ikke lige det, som man har udsigt til i disse tider, siger Christian Nolsøe.

Han ser dog et marked for dem, som vil betale prisen og måske professionelle bilister.

Men han mener også, at der er politik i udmeldingerne.

Lynladning Kæder som Ionity og Clever kan i dag levere lynladning med op til 350 kW, mens Teslas Superchargere klarer op til 250 kW.

De biler, som har de højeste lademuligheder, er Porsche Taycan med 270 kW og Teslas modeller, der kan klare de 250 kW. Mange elbiler i den populære mellemklasse af SUV’ere ligger omkring 125 kW-150 kW. VIS MERE

- Nogle kinesiske firmaer har fået kritik for langsom lynladning, og nu vil de gerne vise, hvad de er i stand til, siger Christian Nolsøe.

Han stiller sig skeptisk over for en voldsom opgradering af biler med en langsom eksisterende lynladning. Men han vil heller ikke afvise det.

- Elbilernes ladesystemer handler både om software og kemi i batterierne, som skal kunne tage imod større effekt. Det dur ikke kun at opgradere den ene del. Hvis man kan udskifte det hele, kan det måske lade sig gøre, siger han.