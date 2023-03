Ny Elgiganten i Nordjylland: Kunder kørte fra København for at købe billige fjernsyn

THISTED:Ved midnat tog de første tilbudsjægere plads i den forberedte kø-afspærring foran Thisted nyeste varehus i Thisted Øst.

Her åbnende Elgiganten fredag morgen sit varehus nummer 45, og det gav trafikprop og kæmpe rykind.

Ved åbning stod der 300 i kø, og folk myldrede stadig til. I løbet af de første to timer anslog vagtkorpset, at 2000 var ankommet.

På grund af det store rykind blev kunderne sluppet ind i grupper efterhånden, som der var kunder, der forlod varehuset med storskærme, kaffemaskiner, soundbars og robotstøvsugere under armen .

Der var masser af tilbud på åbningsdagen. Foto: Ole Iversen

Det var Thisteds borgmester, Niels Jørgen Pedersen, Elgigantens danske direktør, Peter Stedahl og varehuschef Lars Rægaard klippede, der klippede limegrønne bånd.

Det skete til klapsalver fra de 80 ekspedienter, konsulenter og tilkaldte fra andre Elgigant-butikker. Imens strømmede kunder til til lyden af dunkende DJ-musik.

Åbningfesten varer i tre dage med tilbud, der har fået kunder til at køre helt fra København til Thisted for at købe to Samsung Oled 65" fjernsyn med stor besparelse.

Elgiganten er den seneste i rækken af store kædeforretninger, der har slået sig ned i Thisted. Butikker som Biltema, Maxizoo, Harald Nyborg, Bygma og andre enten har allerede åbnet i Thisted eller er på vej til at gøre det.