Ny energi-gigant: Eniig og SE fusionerer

INDLAND: De to energiselskaber Eniig og SE fusionerer under navnet Norlys. Det oplyser selskaberne i en pressemeddelelse.

Selskabet, som samlet vil beskæftige omkring 2500 ansatte, vil efter fusionen have mere end en million tv- og internetkunder, heriblandt flere nordjyske kunder.

Det svarer til 42 procent af de danske husholdninger.

Hovedsædet kommer til at ligge i Silkeborg, men selskabet vil fortsat være til stede en række steder rundt omkring i landet.

Fusionen kommer både andelshavere, kunder og medarbejdere til gavn, mener SE's bestyrelsesformand, Jens Erik Platz.

- Både inden for vores andelshaveraktiviteter og vores kommercielle aktiviteter opnår vi sammen den investeringskraft, der skal til for at sikre øget digitalisering og styrke grøn omstilling i Danmark, siger han i meddelelsen.

Han bakkes op af bestyrelsesformanden i Eniig, Jan Skytte Pedersen:

- Vores skala, lønsomhed og konkurrencekraft bliver øget, og med det kan vi sikre konkurrencedygtige priser på produkter og services.

- Det er der behov for, ikke mindst i en telesektor som er præget af markant konkurrence og hurtig udvikling, siger han.

Som en del af fusionsaftalen vil alle 709.000 andelsejere have adgang til højhastighedsinternet ved udgangen af 2023.

Inden fusionen er en realitet, skal den godkendes af repræsentantskaberne i de to andelsselskaber. Der afholdes derfor ekstraordinære møder 5. november.

Herefter skal konkurrencemyndigheden også godkende det.

/ritzau/