MARIAGERFJORD: Det bliver en chef, som i forvejen har et rigtig godt kendskab til det lokale erhvervsliv, der pr. 1. april overtager den ledige stilling som erhvervschef i Mariagerfjord Kommune.

Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Michael Christiansen som afløser for Torben Ladefoged, der nu i stedet har fået job som direktør i kommunen.

Michael Christiansen bor i Hobro og har flere års ledelseserfaring, bred erfaring med erhvervsfremme og et stærkt lokalt og regionalt netværk.

Michael Christiansen har tidligere været ansat på University College Nordjylland, men kommer ellers fra en stilling som chefkonsulent inden for erhvervsområdet ved Mariagerfjord Kommune, hvor han bl.a. har medvirket til den fremadskuende, kommunale erhvervspolitik, der også danner ramme for erhvervsrådets strategi.

Michael har således på forhånd et solidt kendskab til Erhvervsrådets aktiviteter - og vilkårene for at motivere iværksætteri og understøtte vækst og udvikling hos områdets virksomheder, ligesom han også er aktiv i brandinggruppen "NOGET for Livet".

- Michael har stor erfaring med erhvervsfremme - både lokalt og regionalt. Han har et bredt og stærkt netværk hos virksomheder og vigtige samarbejdspartnere i Mariagerfjord Kommune, og vi ser derfor med stor glæde frem til, at Michael yder sit væsentlige bidrag til at fortsætte og forstærke Mariagerfjord Erhvervsråds vigtigste hovedopgaver, som er aktiv erhvervsfremme og professionel erhvervsservice, siger Franz Cuculiza, som er formand for forretningsudvalget i Mariagerfjord Erhvervsråd.

Selv erklærer den nyansatte erhvervchef, at han er både glad og taknemmelig for som erhvervschef at få muligheden for at kunne bidrage til at skabe yderligere vækst og udvikling i områdets virksomheder.

- Mariagerfjord Erhvervsråd har en stærk tilslutning fra områdets virksomheder med næsten 500 medlemmer, og derudover er der i kommunen mange solide, veldrevne og udviklingsorienterede virksomheder, området har en god beliggenhed for indpendling af arbejdskraft, og der er en stærk tradition og kultur for stor iværksætteraktivitet.

- Sammen med det dygtige hold af medarbejdere hos Erhvervsrådet, ser jeg derfor frem til fortsat at servicere virksomhederne med kvalificeret og professionel erhvervsservice, bebuder Michael Christiansen.