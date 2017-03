Far og søn fandt flyvrag i Birkelse

Historiker: Pilot var formentlig under træning

Den seneste måned er brugt på at male de mange lokaler i erhvervsparken, og der er arbejdet på højtryk.

Det er Per Pedersens søn, Erik Pedersen, der har været projektleder på indretningen. Han har sit eget firma Agrowise, der har påtaget sig opgaven, og Erik Pedersen er parat til nye projekter med sit firma.

- Vi vil hellere have fire afdelinger på hver 3000 kvadratmeter end én afdeling på 12.000 kvadratmeter. Det kan blive for stort, tilføjer Claus Bagger.

- Vi har et fantastisk godt system, som er med til at gøre os konkurrencedygtig, bemærker Claus Bagger.

Ifølge Claus Bagger pakker firmaerne ca. 50.000 pakker om måneden for web-shops.

I forvejen har InventNord og PakkecenterNord tre afdelinger - to i Brønderslev og én i Nørresundby. I dag beskæftiger firmaet i alt 71 medarbejdere, heraf ca. 25 på fuld tid.

Claus Bagger regner med, at der bliver job til otte Øster Brønderslev-borgere i den ny afdeling.

- Vi pakker for ca. 45 web-shops, fortæller Claus Bagger til NORDJYSKE. Vi får stadig nye kunder, og derfor udvider vi.

Det er Claus Bagger, der sammen med Brian Lentz driver de to firmaer.

Det er gårdejer Per Pedersen, der siden 2015 har ejet Vester Gjerndrup, der indtil for fem år siden rummede Gjerndrup Kartofler, der har indrettet de store lokaler til erhvervsvirksomheder.

Snart bliver der masser af aktivitet. Her projektleder Erik Pedersen, Claus Bagger fra InventNord og Pakkecenter Nord samt erhvervschef Marianne Gade.

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, kan du altid gøre det via link i nyhedsbrevet, og du bliver med det samme fjernet fra det enkelte nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet indeholder annoncer fra vores kunder og samarbejdspartnere. Dine data er medvirkende til, at du får fremsendt netop de tilbud og nyheder, som er tilpasset dig, og bliver delt med NORDJYSKE Medier og deres til enhver tid værende datterselskaber -du får selvfølgelig kun de(t)nyhedsbrev(e), du her tilmelder dig, og ikke andet.

Med NORDJYSKE Mediers daglige nyhedsbrev kan du se frem til, pr. mail, sms, sociale medier og mobile enheder, at modtage bl.a. nyheder, anmeldelser, blogindlæg, spørgeskemaundersøgelser og gode tilbud på f.eks. billetter til arrangementer, rejser, produkter, deltagelse i konkurrencer og meget mere.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies