Ny europæisk nullert af FCK

FODBOLD: FC København hentede torsdag et brugbart resultat på udebane mod FC Sheriff fra Moldova i Europa League.

Det danske mesterhold fik 0-0 med hjem efter en rodet forestilling i Tiraspol.

Dermed har Ståle Solbakkens mandskab to point efter de to første kampe i Europa League, efter at københavnerne for to uger siden åbnede gruppespillet med 0-0 hjemme mod CSKA Moskva.

Med to af de formodet sværeste kampe i gruppe F overstået har FCK stille og roligt sat kursen mod avancement til forårets knockoutkampe. Det er dog uden at imponere.

FCK-forsvaret virkede ikke ligefrem sikkert torsdag aften - blandt andet indledte Pierre Bengtsson med en brøler - men hjemmeholdet formåede ikke at udnytte de mange københavnske fejl.

De danske gæster havde en klar fordel i luftspillet, og Michael Lüftner og Carlos Zeca kom til et par udmærkede afslutninger med hovedet efter hjørnespark.

Den største mulighed før pausen tilkæmpede Kasper Kusk sig efter en halv time. En Sheriff-forsvarer tacklede urent Kusk, der holdt sig på benene, men i anden omgang lod sig falde over for hjemmeholdets målmand.

FCK-spillerne appellerede for straffespark, men dommeren vurderede ikke, at der var begået noget ulovligt.

Netop Kusk havde mange unødvendige boldtab langt fremme på banen, som afstedkom flere farlige kontraangreb til Sheriff. Det var tæt på at blive straffet flere gange.

FCK-offensiven kom til få muligheder. Martin Pusic, der lidt overraskende havde fået en plads fra start, fik ikke skabt det store, før østrigeren lod sig udskifte med en skade før pausen.

I anden halvleg havde FCK ikke mange forsøg på mål. Med otte minutter tilbage forsøgte Peter Ankersen sig på et frispark, som blev vippet over mål af værternes keeper.

FCK møder om tre uger tjekkiske Zlín på udebane. Tjekkerne tabte torsdag 0-3 på udebane til CSKA Moskva, der topper gruppe F med fire point. FCK og Sheriff har hver to point på andenpladsen.

