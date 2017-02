ITALIENSK: Fiat-forhandlerne landet over ser med stor spænding - og forventning - frem til den kommende weekend. For første gang i meget lang tid har den italienske fabrik nemlig premiere på en ny model.

Det drejer sig om familiebilen Tipo, der fås både som hatchback og stationcar. Priserne begynder ved 170.000 kr.

- Sammen med vore forhandlere glæder vi os meget til at komme i gang med salget af en bil, der rummer alt det, Fiat står for. Samtidig matcher den noget af det, danskerne efterspørger allermest, når de kigger på bil; nemlig værdi for pengene. Tipo kører rigtig godt, har masser af plads og udstyr, og det er altsammen pakket flot ind i godt gedigent italiensk design, lyder det fra Steffen Holm, pressechef hos Fiat Danmark.

Den ny Fiat placerer sig størrelsesmæssigt i famiebilklassen, hvor den kommer til at konkurrere mod biler som VW Golf, Opel Astra, Skoda Octavia, Peugeot 308, Ford Focus m. fl.

Den fem dørs hatcback måler 437 cm i længden, mens stationcar’en er 457 cm. Bagagerums-kapaciteten er på henholdsvis 440 liter og 550 liter.

Mange udstyrsvarianter

Tipo fås i udstyrsniveauerne Pop, Easy eller Lounge og der er fire motorvarianter. Her kan man således vælge imellem to benzinmotorer, nemlig en 1,4 liters med 95 hk eller en 1,4 liters turbo med 120 hk samt to MultiJet dieselmotorer: En 1,3 liters på 95 hk og en 1,6 liters på 120 hk.

Fiat fremhæver gode brændstoføkonomi for både benzin og diesel. Mindste benzin på 95 hk kører 17,5 km/l ved blandet kørsel, og mindste diesel på ligeledes 95 hk klarer hele 27 km/l.

Billigste benzin-variant koster som hatchback 170.000 kr. og 12.000 kr., hvis man vil have bilen som stationcar.

Med laveste udstyrsniveau, Pop, har den ny Tipo som standard bl. a. aircondition, elruder foran samt elsidespejle med varme.

Går man et trin op til Easy følger der endvidere læderrat, varme i forsæderne og multimediesystem med 5" touchscreen med. Desuden har bilen bluetooth og Fiats Live-Services hvor man bl.a. kan tjekke Facebook-opdateringer eller høre musik via sin mobiltelefon.

Topudgaven Lounge har der oveni regn- og lyssensor, fartpilot, klimaanlæg, 16" alufælge og multimediesystem med 7" skærm.

Til alle versioner kan der endvidere tilkøbes to forskellige sikkerhedspakke. Den billigste til 4000 kr. byder på automatisk nødbremse og speedlimiter, mens den dyreste af de to pakker - 8000 kr. - desuden omfatter adaptiv fartpilot.

Tipo-forgænger

Fiat har i sit modelprogram tidligere haft en Tipo. Den blev produceret i perioden 1988-1995 og opnåede at blive Årets Bil i Danmark 1989.

Og selv om den forrige Tipo var betydelig mindre end den ny udgave, var dens rummelighed faktisk et af argumentationer for biljuryens valg.