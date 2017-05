Ny fanklub til Thisted FC

THISTED: Stor succes hos Thisted Fodboldklub har ført til at TFC fanklub nu holder stiftende generalforsamling den 31. maj på Bondestuen i Thisted.

Fanklubben skriver selv:

- Udviklingen det seneste års tid har været over al forventning. De gode præstationer på banen smitter af på interessen uden for banen. Vi håber, at den øgede interesse kan betyde, at vi kan skabe mere liv på lægterne med trommer, sang og socialt sammenhold i TFC FANKLUB!

Fra sommeren 2017 spiller Thisted FC igen i landets næstbedste række, 1. division.