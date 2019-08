Brian Priske: Større tydelighed skal skabe forbedringer

FODBOLD: Assistenttræner Brian Priske blev mandag forfremmet til cheftræner for resten af året i FC Midtjylland, efter Kenneth Andersen valgte at træde tilbage fra stillingen efter søndagens 1-1-kamp på hjemmebane mod Hobro.

Det var holdets første pointtab i Superligaen efter seks spillerunder, men spillemæssigt har der været stor plads til forbedring. Derudover blev det til samlet nederlag på 3-7 til skotske Rangers i Europa League-kvalifikationen.

Nu skal truppen "ud og arbejde med nogle ting på banen", siger Brian Priske til FC Midtjyllands hjemmeside.

- Vi må gerne være mere tydelige både offensivt og defensivt i det, vi vil, og så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi vil se de forbedringer, som alle søger, i spillet, siger Priske.

Ud over Kenneth Andersen har han været assistent under Glen Riddersholm og Jess Thorup i FC Midtjylland, og han havde en afstikker til FC København, hvor han var assistent for Ståle Solbakken.

- Jeg har haft mange gode læremestre, og jeg tager forskellige ting med i forhold til ledertyper, men i den sidste ende skal jeg være mig selv og støtte mig til staben, og med vores trup er der ufatteligt gode muligheder.

- Som type er jeg social og vil gerne alle det bedste. Når det er sagt, stiller jeg høje krav til både mig selv og mine omgivelser, siger Priske.

I første omgang er han træner for resten af efterårssæsonen, mens klubben sonderer terrænet for en permanent træner.

Direktør Claus Steinlein sagde dog på pressemødet mandag, at man gerne gør Priske til en permanent løsning efter denne halvsæson, hvis han har bevist sit værd.

Brian Priske skal første gang stå i spidsen for FC Midtjylland i udekampen på søndag mod Sønderjyske.

/ritzau/