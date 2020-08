Ny ferielov: Chefen lader ansatte holde efterårsferie på forskud

KØBENHAVN:Med den nye ferielov fra 1. september vil de danske lønmodtagere fremover optjene ferie måned for måned.

For nogle betyder det, at de er løbet tør for feriedage efter sommerferien og dermed ikke har nok til at holde efterårsferie.

Men på rigtig mange arbejdspladser har man lavet aftaler om, at medarbejderne kan holde ferie på klods, lyder det fra flere fagforbund og arbejdsgiverorganisationer.

- Der er mange virksomheder, der har lavet en generel politik om, at man hos dem kan få for eksempel fem dage på forskud, siger Tove Schultz-Lorentzen, fagleder i erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI).

Samme melding lyder fra advokat Helene Grarup Smidt, fagforbundet HK.

- Vores indtryk er indtil videre, at man finder ud af det lokalt på arbejdspladserne, siger hun.

Med den nye ferielov overgår de ansatte til samtidighedsferie og optjener rundt regnet to feriedag hver måned. Dermed kan man ikke nå at optjene fem dage til oktober, hvor mange typisk holder efterårsferie.

- Man finder ud af at løse det lokalt på virksomhederne. Der kan selvfølgelig vise sig at opstå nogle praktiske problemer, når vi først træder ind i det nye ferieår, men det vil man også få løst lokalt, siger Fini Beilin, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

En stor del af de danske lønmodtagere har dog ekstra ferie at trække på i form af den sjette ferieuge eller fem ekstra feriefridage, som ikke hører under ferieloven.

Men netop i år har nedlukningen af samfundet på grund af det smitsomme coronavirus været med til at dræne eventuelt opsparet ferie eller afspadsering for en del ansatte, siger Helene Grarup Smidt.

- Nogle har måske været sendt hjem, fordi der ikke var noget at lave på virksomheden. Andre har måske haft børn i karantæne, siger hun.

På en række offentlige arbejdspladser har man lavet aftaler om, at de ansatte skulle afvikle ferie og afspadsering under nedlukningen.

- Alt andet lige kan det betyde, at flere har et problem i forhold til efterårsferien. Men så giver den nye ferielov jo så altså mulighed for at låne fra arbejdsgiveren, siger Helene Graarup Smidt.

Hvis man som medarbejder låner sig til en uges ekstra sommerferie eller en uges efterårsferie, men efterfølgende bliver fyret eller selv siger op, så vil man blive trukket i løn.

Det siger Peter Salling Petersen, chefkonsulent hos fagforbundet Djøf.

- Det er netop for, at arbejdsgiveren ikke skal være bange for at hænge på en ubetalt "feriegæld", at ferieloven giver en udvidet adgang til at modregne ferien i den sidste løn, siger han.

